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Харитонов был допрошен по делу о конфликте с Яндиевым

23:13
Сергей Харитонов.
Сергей Харитонов.

Полиция провела допрос бойца Bellator Сергея Харитонова по поводу его конфликта с бойцом UFC Адамом Яндиевым. Об этом Харитонов рассказал в интервью «СЭ».

— Не один час там просидел, — сказал Харитонов. — После травмы еще состояние такое: то отдохну, то поговорим, оно пока еще не самое лучшее. В первый раз был на допросе, честно говоря. Сказал, как есть, и все. Не кружил, не бегал не придумывал, как этот товарищ в интервью. Он там гадости наговорил. На самом деле, каждое его слово — вранье.

13 ноября 32-летний Яндиев напал на 40-летнего Харитонова и его 41-летнего друга Руслана Абло. В результате обоим понадобилась госпитализация. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела. (Илья Андреев)

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