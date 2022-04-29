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Хамзат Чимаев: «В интернете уже надоело свое лицо видеть, не захожу туда»

Никита Горшенин
Корреспондент
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Второй номер полусреднего веса UFC Хамзат Чимаев рассказал о том, часто ли он проводит время в интернете.

«Тайсон сказал, что я психопат? Ничего себе, от нормального чувака слышу, что я психопат. Я не слышал, если честно, я не смотрю. В YouTube, в интернете уже надоело видеть свое лицо. Я не захожу в интернет, в воцап захожу только, звонки делаю, иногда истории закидываю, с пацанами прикалываемся. А так — все спонсорские движухи мой менеджер ведет», — сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу «Hustle MMA».

9 апреля Чимаев победил Гилберта Бернса единогласным решением на UFC 273.

Хамзат Чимаев
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