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Сегодня, 19:10

Хамзат Чимаев — о Ковингтоне: «Пусть говорит, что хочет. Таких людей не надо всерьез воспринимать»

Никита Горшенин
Корреспондент
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Второй номер полусреднего веса UFC Хамзат Чимаев надеется провести следующий поединок в октябре в Абу-Даби.

«Мне сказали, сто процентов состоится [бой с Ковингтоном], посмотрим, — сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу «Hustle MMA». — Надеюсь, в октябре в Абу-Даби подерусь. Абу-Даби для меня как дом, я там начал и там хочу закончить, забрать свои пояса. Пусть он [Колби] что хочет, говорит — потом в клетке надо будет встретиться. Если че-то я ему сделаю до боя, он в полицию позвонит там... Зачем мне в обезьянник садиться. Подожду в клетке его. Всерьез таких людей не надо воспринимать».

9 апреля Чимаев победил Гилберта Бернса единогласным решением на UFC 273.

Колби Ковингтон
Хамзат Чимаев
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