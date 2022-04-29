Марлон Вера не сможет выйти с флагом Эквадора на бой против Фонта

1 мая в Лас-Вегасе состоится очередной турнир UFC. В главном событии вечера встретятся топовые бойцы лиги Роб Фонт (США) и Марлон Вера (Эквадор).

При этом боец из Эквадора заявил, что не сможет выйти на бой с национальным флагом. Промоушен принял решение запретить демонстрацию подобного рода символики.

Роб Фонт не смог уложиться в лимит легчайшей весовой категории (перевес 1,13 кг) и заплатит процент от своего гонорара в пользу соперника.

За свою карьеру в ММА Вера чаще выигрывает сабмишенами — восемь раз. Также на его счету семь нокаутов и три судейских решения. Марлон никогда не проигрывал досрочно, все семь поражений — по очкам.

За свою карьеру в ММА Фонт чаще побеждает нокаутами — восемь раз. Также на его счету четыре сабмишена и семь судейских решений. Еще никто с 2011 года не смог нокаутировать Фонта. Он потерпел лишь одно досрочное поражение: в октябре 2017 года он уступил Педро Муньозу сабмишеном в первом раунде.