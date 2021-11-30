Хамзат Чимаев назвал Петра Яна машиной
13:15
Полусредневес из Швеции Хамзат Чимаев рассказал о знакомстве с временным чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном.
«С Петром знакомы. Петя Ян — машина, — сказал Чимаев на подкасте Hustle MMA. — Так близко не знакомы, но пару раз виделись [в Абу-Даби на UFC 267]».
Чимаев и Ян выступили на турнире UFC 267, который проходил 30 октября в Абу-Даби. Чимаев удушающим приемом выиграл у уроженца Китая Ли Джинглиана. Ян победил американца Кори Сэндхагена единогласным решением судей.
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