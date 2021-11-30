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«То насилие, то марихуана, то мусульманин, то немусульманин». Чимаев — о том, почему не пошел на подкаст к Майку Тайсону

Хамзат Чимаев объяснил, почему не пошел на подкаст к Майку Тайсону
13:35
Хамзат Чимаев. Фото Getty Images
Хамзат Чимаев. Фото Getty Images
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Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев рассказал о своем отношении к Майку Тайсону и о том, почему он не пошел на подкаст к легендарному боксеру.

«Али [Абдель-Азиз] сказал, что Майк Тайсон хочет что-то, но я не пошел, — сказал Чимаев в интервью Hustle MMA. — Не было желания большого. Как боец и спортсмен он мне очень нравится, но то, что много чего с ним случилось — это мне не нравится. Не знаю... То насилие, то таблетки, то марихуана, то мусульманин, то немусульманин... Но все равно я уважаю его как бойца. И как человека, может быть, ведь он через многое прошел, и из-за этого человек сломался, много чего плохого сделал. Никто не знает, что случится со мной. Бывает, что человек порядочный и хороший, а потом может оказаться в психушке».

На счету Чимаева в ММА 10 побед в 10 поединках. Последний бой он провел в конце октября на турнире UFC 267 в Абу-Дали, удушающим приемом выиграв у Ли Джинглиана.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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