Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев рассказал о своем отношении к Майку Тайсону и о том, почему он не пошел на подкаст к легендарному боксеру.

«Али [Абдель-Азиз] сказал, что Майк Тайсон хочет что-то, но я не пошел, — сказал Чимаев в интервью Hustle MMA. — Не было желания большого. Как боец и спортсмен он мне очень нравится, но то, что много чего с ним случилось — это мне не нравится. Не знаю... То насилие, то таблетки, то марихуана, то мусульманин, то немусульманин... Но все равно я уважаю его как бойца. И как человека, может быть, ведь он через многое прошел, и из-за этого человек сломался, много чего плохого сделал. Никто не знает, что случится со мной. Бывает, что человек порядочный и хороший, а потом может оказаться в психушке».

На счету Чимаева в ММА 10 побед в 10 поединках. Последний бой он провел в конце октября на турнире UFC 267 в Абу-Дали, удушающим приемом выиграв у Ли Джинглиана.