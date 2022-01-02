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Хамзат Чимаев обратился к Дане Уайту с просьбой организовать бой с ютубером Джейком Полом

13:32
Хамзат Чимаев. Фото Instagram
Хамзат Чимаев. Фото Instagram
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Непобежденный боец ММА Хамзат Чимаев обратился к президенту UFC Дане Уайту с просьбой организовать ему бой против эпатажного ютубера, а ныне профессионального боксера Джейка Пола.

«Дана Уайт, позволь мне размазать этого бредового парня — Джейка Пола», — написал Чимаев в Twitter.

На счету Чимаева в ММА 10 побед и 0 поражений, а у Пола в боксе — 5 побед и 0 поражений.

В декабре прошлого года Пол провел бой против Тайрона Вудли, наглухо нокаутировав экс-чемпиона UFC в полусреднем весе в шестом раунде.

Чимаев выступил в октябре 2021 года на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где он удушающим приемом в первом раунде выиграл у Ли Джинглиана.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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