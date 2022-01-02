Хамзат Чимаев обратился к Дане Уайту с просьбой организовать бой с ютубером Джейком Полом
13:32
Непобежденный боец ММА Хамзат Чимаев обратился к президенту UFC Дане Уайту с просьбой организовать ему бой против эпатажного ютубера, а ныне профессионального боксера Джейка Пола.
«Дана Уайт, позволь мне размазать этого бредового парня — Джейка Пола», — написал Чимаев в Twitter.
На счету Чимаева в ММА 10 побед и 0 поражений, а у Пола в боксе — 5 побед и 0 поражений.
В декабре прошлого года Пол провел бой против Тайрона Вудли, наглухо нокаутировав экс-чемпиона UFC в полусреднем весе в шестом раунде.
Чимаев выступил в октябре 2021 года на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где он удушающим приемом в первом раунде выиграл у Ли Джинглиана.
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю