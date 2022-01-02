Емельяненко проведет бой с Дациком в марте 2022 года

Российский тяжеловес Александр Емельяненко рассказал, что долгожданный поединок против Вячеслава Дацика состоится в марте текущего года.

«Я не раз говорил, что наш бой с Дациком запланирован и поставлен в календаре. По моего плану, он пройдет в середине или конце марта, — цитирует Емельяненко «ВсеПроСпорт». — Наши менеджеры находятся в тесной связи и уже имеют договорённость».

«Более того, этот бой будет сопровождаться большим и громким событием вокруг него самого. Поэтому следите за анонсами и ждите новостей».

Свой последний поединок Емельяненко провел 27 ноября 2021 года в Сыктывкаре, потерпев поражение удушающим приемом от бразильского средневеса Марсио Сантоса. Всего на счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, 9 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.