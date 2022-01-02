Хабиб ответил на критику Фергюсона по поводу введенной им новой весовой категории

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил Тони Фергюсону. Ранее Фергюсон заявил, что Нурмагомедову пришлось ввести новую весовую категорию в своей лиге Eagle FC по причине того, что он слишком жирный.

«8 июня 2019 года», — ответил Нурмагомедов Фергюсону.

June 8, 2019 — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) January 2, 2022

8 июня 2019 года — день, когда Тони Фергюсон одержал свою последнюю победу, встретившись в октагоне с Дональдом «Ковбоем» Серроне. Итогом того противостояния стала победа Фергюсона техническим нокаутом.

15 декабря на пресс-конференции Eagle FC в Майами Нурмагомедов ввел промежуточную весовую категорию до 75 килограммов.