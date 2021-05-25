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Хамзат Чимаев — о шраме на шее: «Сделали операцию, половину щитовидки убрали»

01:06
Хамзат Чимаев.
Хамзат Чимаев.
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Боец UFC Хамзат Чимаев перенес операцию на щитовидную железу.

«Была операция на щитовидку, половину убрали или полностью убрали, я не знаю. Сейчас очень хорошо себя чувствую. Спарринги, борьба, грэпплинг, качка — все хорошо идет.

Думал, буду себя чувствовать хуже гораздо после операции и короны, но все отлично. Наши врачи хорошо поработали, глава [Кадыров] помог. Чувствую себя по кайфу», — сказал боец в интервью ЧГТРК «Грозный».

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