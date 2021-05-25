Боец UFC Хамзат Чимаев перенес операцию на щитовидную железу.

« Была операция на щитовидку, половину убрали или полностью убрали, я не знаю. Сейчас очень хорошо себя чувствую. Спарринги, борьба, грэпплинг, качка — все хорошо идет.