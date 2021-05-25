Исмагулов: «Моему предку, батыру Сырым Датулы стоит памятник в Уральске»

Боец легкого веса UFC Дамир Исмагулов в разговоре со «Спорт-Экспресс» рассказал о значении для него истории Казахстана.

— Вы сопернику Алвесу в ответ на оскорбительное видео говорили, что у Казахстана большая история. Какой момент в ней или личность заставляет вас больше всего гордиться родиной?

— Вообще, смотря фильмы или даже от старших слушая, узнаешь, что очень много было казахских батыров, которые внесли огромный вклад в развитие страны. Вот их подвигами мы очень гордимся, это очень вдохновляет. Мой предок, получается, по моему роду — Сырым Датулы — ему памятник стоит в Уральске. Я когда выиграл пояс, мы ездили на то место, где проходили древние сражения. Человек возглавлял войско, его очень многие боялись. И таких батыров у нас очень много и ими стоит гордиться. Воевали против всех, отстаивали свою землю и интересы. Мы такой кочевой народ — этим тоже надо гордиться.