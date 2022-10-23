Хамзат Чимаев и Хабиб Нурмагомедов вместе пообедали

В соцсетях появилось совместное фото Хамзата Чимаева и Хабиба Нурмагомедова. Бойцы обедают за одним столом в окружении других членов дагестанской команды.

Сегодня также появилось фото, на котором Чимаев и брат Хабиба, Абубакар Нурмагомедов обнимаются. Вчера они сцепились во время турнира UFC 280, Хамзат толкнул Нурмагомедова в грудь, но сегодня, согласно посту в соцсетях Рамзана Кадырова, бойцы помирились.

Также некоторое время назад Хабиб говорил о том, что Чимаеву не хватает в команде мусульман, а швед весной этого года и вовсе заявлял о том, что «если надо, мы и его [Хабиба] порвем».

Турнир UFC 280 прошел в Абу-Даби 22 октября. В главном событии вечера Ислам Махачев задушил Чарльза Оливейру во 2-м раунде.