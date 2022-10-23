Шлеменко считает, что судьи в бою Яна и О'Мэлли были предвзятыми

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (61-14) считает, что бой Петра Яна (16-4) и Шона О'Мэлли (16-1) на UFC 280 был близким.

«Первый раунд, скорее всего, Петя проиграл, — отметил Шлеменко в интервью Александру Лютикову. — Они только разогревались, Петя не успел к нему подобрать ключи. Второй раунд однозначно Петя выиграл. А третий раунд очень сложный для судейства, и он оказался ключевым. На судей почему-то производит впечатление разбитое лицо. Я думаю, то, что у Пети была кровь, послужило основным драйвером. Судья такой сидит: «О, лицо разбито — это он проиграл. Мне теперь проще». Наверное, так они судят.

На самом деле бой близкий. Если бы сейчас Петя выиграл раздельным решением, никто бы не сказал, что О'Мэлли засудили. Мне показалось, что Петя был лучше, больше попадал. Но я знаю, что есть такое понятие, как предвзятое отношение. Когда ты смотришь и болеешь за своего, то тебе кажется, что он однозначно выиграл».

Ян проиграл О'Мэлли раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).