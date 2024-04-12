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Сегодня, 15:21

Халидов проведет поединок с Шарафутдиновым на турнире «Наше Дело» 83 в мае

Отдел единоборств «СЭ»
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Дагестанский боец Мурад Халидов подерется с Дамилом Шарафутдиновым в титульном поединке на турнире «Наше Дело» 83, который пройдет в мае этого года.

Халидов проведет свою первую защиту титула лиги в супертяжелом весе. На его счету 7 побед и 1 поражение. Мурад является мастером спорта и чемпионом России по боксу с профессиональным рекордом 10-0.

Шарафутдинов — бывший чемпион лиги. В декабре 2022 года спортсмен одержал победу над Халидовым единогласным решением судей, завоевал титул в супертяжелом весе.

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