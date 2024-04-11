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Морозов: «Не верю, что поединок Шлеменко — Хамитов состоится»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Казахстанский боец ММА Сергей Морозов не верит, что поединок соотечественника Куата Хамитов и россиянина Александра Шлеменко состоится.

«Не верю, что этот поединок состоится. Думаю ли, что оба просто пиарятся, зная, что боя не будет? Не знаю... Просто не верится», — приводит слова Морозова Legalbet.kz.

Поединок Шлеменко — Хамитов пройдет 11 мая на турнире RCC 19 в Екатеринбурге. Бой планировали провести 29 сентября 2023-го на Top Fight в Москве, но организаторы не обеспечили выполнение договоренных условий.

Источник: Legalbet.kz
Александр Шлеменко
Сергей Морозов
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