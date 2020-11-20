Хабибу вручили медаль «Лучшая мама»
09:33
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал новое фото в Instagram.
Боец показал у себя в сторис медаль «Лучшая мама», которую ему подарили на встрече с молодежью Дербента.
«Вот такую медаль подарили в Дербенте», — написал Нурмагомедов.
Из Instagram Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram
24 октября Хабиб победил Джастина Гэтжи на турнире UFC 254, в третий раз защитив титул чемпиона лиги в легком весе. После поединка Нурмагомедов заявил о завершении карьеры. Боец объяснил свое решение тем, что дал обещание матери сделать это.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю