Хабибу вручили медаль «Лучшая мама»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал новое фото в Instagram.

Боец показал у себя в сторис медаль «Лучшая мама», которую ему подарили на встрече с молодежью Дербента.

«Вот такую медаль подарили в Дербенте», — написал Нурмагомедов.

Из Instagram Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram

24 октября Хабиб победил Джастина Гэтжи на турнире UFC 254, в третий раз защитив титул чемпиона лиги в легком весе. После поединка Нурмагомедов заявил о завершении карьеры. Боец объяснил свое решение тем, что дал обещание матери сделать это.