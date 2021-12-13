Хабиб заявил, что «Золотой мяч» должен был получить Левандовски или Бензема

Экс-чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов считает, что «Золотой мяч» должен был достаться Роберту Левандовски или Кариму Бензема.

«Думаю, что я бы дал [«Золотой мяч»] Левандовски или Бензема. Левандовски, как я думаю, в последние три года он лучший в футболе. Посмотрите, что он делал: выиграл Лигу чемпионов, 120 голов забил или больше за два года. В этом году у него 65 голов. Вообще не помню таких достижений», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции 13 декабря в Москве.

Левандовски — нападающий «Баварии», а Бензема — форвард «Реала». Обладателем «Золотого мяча» в седьмой раз в карьере стал нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.