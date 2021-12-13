«Есть потенциал попасть в топ-10». Хабиб высказался о будущем Тухугова в ММА

Бывший непобежденный боец ММА Хабиб Нурмагомедов считает, что у Зубайры Тухугова есть все шансы пробиться в десятку лучших полулегковесов UFC.

«В прошлый раз он обязан был выиграть, несмотря на травму. У него есть большой потенциал попасть в топ-10 полулегкого дивизиона UFC, — сказал Хабиб на пресс-конференции, которая состоялась 13 декабря в Москве. — Зуба, брат, еще раз говорю, что ты дерешься 27 февраля. Тебе скоро соперника назначат, так что готовься. 27 февраля видно будет, насколько он будет прогрессировать. В прошлом бою видно было, что хорошо выступил. В следующий раз, по нашим прогнозам, еще лучше должен выступить».

В главном событии турнира UFC Fight Night, который состоится в ночь на 27 февраля, российский легковес Ислам Махачев проведет претендентский бой в легком весе против американца Бенеила Дариуша.

На счету 30-летнего Тухугова 20 побед, 5 поражений и 1 ничья.