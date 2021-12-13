Хабиб: «Один бизнесмен заплатил Хасбику и Абдурозику по миллиону, то ли один миллион на двоих, чтобы они не дрались»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов против идеи проведения боя между дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым (ака Хасбик) и певцом из Таджикистана Абдурозиком.

«Давайте, чтобы люди поняли вообще, какая ситуация: Хасбик в Хушете живет. У нас Сайгит, Ислам, Гаджи, и он сосед тех наших ребят, которые в Хушете живут. Мы познакомились с Хасбиком в Хушете до того, как он стал звездой. И когда у нас какие-то мероприятия, бои, мы приглашаем его, чтобы дома не сидел, развеялся. Привозим в Москву. Болельщики тоже хотят его видеть, он интересный ведь персонаж. Насчет боя я даже не знаю. По поводу его боя не интересовался. Я думаю, зачем ему нужно драться? Понимаю, что все хайпуют, и то, что в целом хайповая тема — просмотры, лайки. Я не думаю, что таким людям надо [драться]», — сказал Хабиб на пресс-конференции, которая состоялась 13 декабря в Москве.

«Я не поддерживаю, чтобы он выходил и дрался в октагоне с Абдурозиком и так далее. Они сейчас на сильном хайпе оба. Если они будут дружить, какие-то совместные проекты делать, я думаю, они большую пользу могут принести. Один бизнесмен, я имени его не знаю, выплатил им то ли по миллиону, то ли один миллион на двоих, чтобы они не дрались. Он так увидел, что идет раскрутка этого боя, вышел на них и сделал это пожертвование. И взял с них слово, что этого боя не будет. Такая информация тоже есть. Я бы тоже не хотел, чтобы они дрались».