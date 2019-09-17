Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Хабиб заявил, что проведет минимум три-четыре боя

20:44
Теги:

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью Первому каналу рассказал, какое количество боев еще планирует провести. Всего спортсмен провел 28 поединков, в которых одержал 28 побед.

— То есть какой-то цифры вы себе не ставите? 29:0, 30:0? У вас такого в планах нет? Просто от боя к бою?

— Цифры до сих пор не ставил. Но сейчас, когда 28 стало, про себя думаю: тридцатка нормально будет, 30:0 было бы хорошо. Минимум 3-4 боя надо провести. Но я думаю, что 30 как минимум должно быть.

Дополнительная информация

https://www.1tv.ru/news/2019-09-17/372408-eksklyuzivnoe_intervyu_chempiona_habiba_nurmagomedova_otnosheniya_s_mamoy_vospitanie_detey_ucheba_v_universitete_i_perspektivy_provedeniya_boya_v_rossii

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир