Хабиб заявил, что проведет минимум три-четыре боя

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью Первому каналу рассказал, какое количество боев еще планирует провести. Всего спортсмен провел 28 поединков, в которых одержал 28 побед.

— То есть какой-то цифры вы себе не ставите? 29:0, 30:0? У вас такого в планах нет? Просто от боя к бою?

— Цифры до сих пор не ставил. Но сейчас, когда 28 стало, про себя думаю: тридцатка нормально будет, 30:0 было бы хорошо. Минимум 3-4 боя надо провести. Но я думаю, что 30 как минимум должно быть.