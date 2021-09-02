Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высказался о социальной ситуации в Дагестане.

«Я могу купить себе дом в Калифорнии и жить там, — говорит Нурмагомедов на пресс-конференции «Новое знание». — Или возьмем всеми хваленый Дубай — могу и там жить. Но я живу в Дагестане, потому что родился там, потому что все мои родственники там, я очень люблю этот край. Где бы ни был, я всегда ищу свободную минуту, чтобы слетать в Дагестан. Этот край очень богат всеми ресурсами: локациями, людьми, землей, солнечными днями для сельского хозяйства, есть море, горы, лес. Я не знаю, знаете ли вы, но почти вся западная часть России питается электроэнергией, которая добывается в Дагестане. У нас одна из самых больших ГЭС.

Дагестан — очень богатый регион, но социально мы живем очень бедно. Вот у меня сестра работала учительницей английского языка. Я забрал ее, потому что считаю это неправильным, что она работает за 11 000 рублей в месяц, когда у нее своих трое детей. Ну, 11 000 рублей... Я считаю, что это неправильно".

Хабиб провел последний поединок в октябре прошлого года, задушив Джастина Гэтжи на UFC 254. В марте текущего года боец официально завершил карьеру.