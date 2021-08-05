Хабиб: «Я качаюсь для того, чтобы выглядеть как спортсмен»

Хабиб Нурмагомедов рассказал, сколько максимум жал от груди, добавив, что качается лишь для того, чтобы выглядеть как спортсмен.

«160 кг. я никогда не жал, честно говоря, — сказал Нурмагомедов «СЭ» на пресс-конференции в Бишкеке после турнира EFC 38. — Где-то 120 кг, наверное, 2-3 раза жал. Это максимум».

«Я не любитель штанги и качки, — продолжил Хабиб. — Я это все делаю для того, чтобы выглядеть как спортсмен. А так я не люблю качаться. В основном делаю классику: отжимания, турник, брусья и прыжки. Это все, что нужно для атлета. А так сверху работаю с железом, чтобы на спортсмена был похож».

Хабиб не выступает с октября прошлого года, когда в Абу-Даби он усыпил Джастина Гэтжи во втором раунде. После победы он неожиданно объявил о завершении карьеры.