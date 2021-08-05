Федор Емельяненко подерется с американцем Джонсоном на первом турнире Bellator в Москве

Российский боец ММА Федор Емельяненко подерется против американца Тимоти Джонсона на первом турнире Bellator в Москве.

Поединок станет главным событием и будет трехраундовым.

36-летний Джонсон — бывший боец UFC, который в 2018 году перешел в Bellator. С тех пор во второй лиге мира американец провел шесть поединков, из которых в трех одержал победу. Всего на на его счету 15 побед при 7 поражениях.

44-летний Емельяненко имеет 39 побед и 6 поражений, еще 1 бой был признан несостоявшимся. 52-летний Джонс завершил карьеру в 2018 году. В 2015 году американский боксер получил российское гражданство. Всего на его счету 66 побед (47 — нокаутом) и 9 поражений. В ноябре 2020 года он провел выставочный поединок против Майка Тайсона.