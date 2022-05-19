Хабиб: «Оливейра сдался восемь раз в UFC. Завязывайте сравнивать нас»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов категорически не согласен, что Чарльз Оливейра достиг его уровня наследия.

«Каждый бой он падает, – сказал Нурмагомедов в интервью ESPN. – Каждый бой падает пару раз. Последний бой сколько он упал – два-три раза? Постоянно падает, и к этому есть вопросы. Моего лица никто никогда не коснулся. А он постоянно падает. Люди не могут сравнивать меня и его, он постучал в UFC восемь раз. Пожалуйста, завязывайте с этими сравнениями. Когда он стучал с Джимом Миллером, Полом Фелдером, Максом Холлоуэем, Энтони Петтисом – это Чарльз Оливейра стучал, не Хабиб.

Если он хочет считаться величайшим легковесом, он должен побить Ислама, Бенила, еще пару ребят, и потом мы поговорим. И он должен делать вес, быть профессионалом. Люди говорят про весы... Ему дали час. Он вернулся спустя час и показал тот же вес. Чем ты занимался час? Очень много вопросов к нему. Но то, что он вернулся после всех этих поражений – это очень впечатляет. У него появилась борьба, стойка, локти, колени. Он хорошо выглядит».

Оливейра 7 мая задушил Гэтжи на UFC 274 в Финиксе. Несмотря на победу, бразилец не стал чемпионом – за проваленное взвешивание он был лишен возможности завоевать титул.