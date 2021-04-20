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Хабиб — тренеру: «Наконец-то ты уважаешь меня»

09:12
Хабиб — тренеру: «Наконец-то ты уважаешь меня». Фото Instagram
Хабиб — тренеру: «Наконец-то ты уважаешь меня». Фото Instagram
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на то, что его тренер Хавьер Мендес повесил большой портрет россиянина у себя в зале AKA в Сан-Хосе (Калифорния, США).

Напомним, что Нурмагомедов тренировался в этом зале перед боями.

«Орел наконец-то приземлился на стену чемпионов AKA», — написал Мендес в Instagram.

«Наконец-то ты уважаешь меня, тренер», — написал Нурмагомедов в сториз.

Напомним, что Хабиб после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 объявил о завершении карьеры. Его рекорд остановился на отметке 29-0.

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