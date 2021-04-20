Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на то, что его тренер Хавьер Мендес повесил большой портрет россиянина у себя в зале AKA в Сан-Хосе (Калифорния, США).

Напомним, что Нурмагомедов тренировался в этом зале перед боями.

«Орел наконец-то приземлился на стену чемпионов AKA», — написал Мендес в Instagram.

«Наконец-то ты уважаешь меня, тренер», — написал Нурмагомедов в сториз.

Напомним, что Хабиб после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 объявил о завершении карьеры. Его рекорд остановился на отметке 29-0.