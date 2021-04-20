Российский боец ММА Анастасия Янькова 19 апреля на своей странице в Instagram опубликовала новое фото.

30-летний боец выложила откровенное фото в белье для тренировок.

«Слишком много тут стало фотографий в одежде, так можно еще подумать, (ужас какой) что я стала взрослым и серьезным человеком, а это уж слишком, сами понимаете. Без костюма, фильтров и косметики я — тоже я», — подписала публикацию Янькова.

Янькова провела шесть боев в ММА, пять из которых завершились победами россиянки.