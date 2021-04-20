Российская красавица из ММА — после откровенной публикации: «Слишком много тут стало фотографий в одежде»
07:44
Российский боец ММА Анастасия Янькова 19 апреля на своей странице в Instagram опубликовала новое фото.
30-летний боец выложила откровенное фото в белье для тренировок.
«Слишком много тут стало фотографий в одежде, так можно еще подумать, (ужас какой) что я стала взрослым и серьезным человеком, а это уж слишком, сами понимаете. Без костюма, фильтров и косметики я — тоже я», — подписала публикацию Янькова.
Янькова провела шесть боев в ММА, пять из которых завершились победами россиянки.
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