Хабиб сообщил о намерении организовать бой Александра Шлеменко

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов намерен организовать в своей лиге Eagle FC (EFC) бой с участием Алекандра Шлеменко, потенциальный соперник — Артур Гусейнов. Об этом Нурмагомедов рассказал журналистам после турнира EFC 40, который прошел в субботу Альметьевске.



«Нам интересен Шлеменко, — сказал Нурмагомедов. — Ведутся ли с ним переговоры? Я-то с ним на связи. Но должна быть профессиональная дистанция. Мне лично хотелось бы увидеть бой Шлеменко — Гусейнов. Планируем провести где-то в середине ноября большой бой турнир в Москве. Они стилистически оба интересные, оба очень опытные, их знают. Это будет противостояние кавказской школы и сибирской. Школа против школы — это всегда интересно. Я бы лично с удовольствием посмотрел такой бой. Какой бой я бы сделал главным на турнире в Дагестане? Ну вот — Шлеменко против Гусейнова. Этот бой везде можно провести. Думаю, Шлеменко с удовольствием приедет снова в Дагестан. Он уже разведал обстановку, понял, что где лежит».