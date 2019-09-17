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Хабиб рассказал о воспитании сына

20:53
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью Первому каналу рассказал о том, как воспитывает своего сына. Он отметил, что не будет заставлять его связывать свою жизнь со спортом.

— Можно пару слов о вашей семье? У вас же дочь и сын. Сын совсем маленький, еще двух лет нет, но, тем не менее, может быть, вы его уже водили в зал?

— В зал я его еще не водил. Придет его время тоже. Куда он денется.

— Вы для него видите спортивную?

— Да, я думаю, тренироваться будет, потому что мужчина, он должен быть сильным, крепким не только мозгами, но и телом. В этом плане он будет тренироваться. Но насчет его профессиональной деятельности я не могу сказать. Почему? Потому что я чувствую, насколько это тяжело проходить, насколько это ответственный шаг, насколько это ответственное дело. Так что если он захочет, я его поддержу. Но заставлять его, навязывать ему я не собираюсь.

Дополнительная информация

https://www.1tv.ru/news/2019-09-17/372408-eksklyuzivnoe_intervyu_chempiona_habiba_nurmagomedova_otnosheniya_s_mamoy_vospitanie_detey_ucheba_v_universitete_i_perspektivy_provedeniya_boya_v_rossii

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