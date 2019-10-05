Хабиб потроллил Конора и рассказал, где собирается провести следующий бой

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал гостем образовательного форума Synergy Global Forum и рассказал, где может привести следующий бой. По его словам, для этого подойдет «Газпром Арена».

— Я могу побить рекорд на этой арене. Где-то неделю назад у меня была встреча, и мы обсуждали, где могли бы провести бой в России, — отметил Нурмагомедов. — Я сразу сказал, что «Лужники» — не крытая арена, там тяжело проводить. Я здесь был, когда играли ЦСКА со СКА. Думаю, смог бы заполнить эту арену. Для расширения можно и Конора привести. Но больше этого заслуживает Тони Фергюсон. Он заслужил намного больше, Конору же нужно перестать бить старых людей. Пусть возвращается и становится в очередь.

Конор пройденный этап, мне там нечего доказывать. Многие бизнесмены мне скажут, что мне нужно с ним подраться, так как это принесет деньги. Но только ради расширения моих сельскохозяйственных проектов.

Протяну ли я ему руку? В данный момент не готов это сделать. (Дмитрий Зимин)