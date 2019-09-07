Хабиб после победы снова выскочил из клетки. Теперь он побежал к отцу
В главном бою турнира UFC 242 в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов удушающим приемом победил временного чемпиона Дастина Порье. Бой был остановлен в третьем раунде.
После боя Нурмагомедов перемахнул через ограждение октагона. Он поспешил отпраздновать победу со своими родственниками — впервые в UFC его секундантом был отец Абдулманап, также в зале присутствовали дяди бойца. Рядом с ними находился глава UFC Дана Уайт.
It's a party #InAbuDhabi tonight! ? #UFC242 pic.twitter.com/198p4Nv7yC— UFC (@ufc) September 7, 2019
На UFC 229 Хабиб после победы над Конором Макгрегором выскочил из октагона, чтобы атаковать команду ирландца. За это он был дисквалифицирован на 9 месяц и оштрафован на 500 тысяч долларов. Бой с Порье — первый для россиянина после отстранения.
Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция