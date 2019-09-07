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Хабиб после победы снова выскочил из клетки. Теперь он побежал к отцу

7 сентября 2019, 23:47
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В главном бою турнира UFC 242 в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов удушающим приемом победил временного чемпиона Дастина Порье. Бой был остановлен в третьем раунде.

После боя Нурмагомедов перемахнул через ограждение октагона. Он поспешил отпраздновать победу со своими родственниками — впервые в UFC его секундантом был отец Абдулманап, также в зале присутствовали дяди бойца. Рядом с ними находился глава UFC Дана Уайт.

На UFC 229 Хабиб после победы над Конором Макгрегором выскочил из октагона, чтобы атаковать команду ирландца. За это он был дисквалифицирован на 9 месяц и оштрафован на 500 тысяч долларов. Бой с Порье — первый для россиянина после отстранения.

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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