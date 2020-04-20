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Хабиб пошутил про самоизоляцию Хасбулаева

14:12
Хабиб Нурмагомедов. Фото Reuters
Хабиб Нурмагомедов. Фото Reuters
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram видео, в котором пошутил над самоизоляцией Магомедрасула Хасбулаева.

На видео Хасбулаев идет по улице с сыном, а Нурмагомедов обращается к нему: «Самоизоляция, сколько метров между сыном и тобой?» — Четыре метра, строго, карантин.

Центральным событием UFC 249 должен был стать бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, но действующий чемпион в легком весе, который находится в России, отказался от поединка из-за пандемии коронавируса. Российского бойца заменили на Джастина Гэтжи и планировали провести турнир на закрытом острове.

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