Хабиб пошутил про самоизоляцию Хасбулаева

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram видео, в котором пошутил над самоизоляцией Магомедрасула Хасбулаева.

На видео Хасбулаев идет по улице с сыном, а Нурмагомедов обращается к нему: «Самоизоляция, сколько метров между сыном и тобой?» — Четыре метра, строго, карантин.

Из Инстраграма Хабиба Нурмагомедова pic.twitter.com/QsUgwG1zEk — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) April 20, 2020

Центральным событием UFC 249 должен был стать бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, но действующий чемпион в легком весе, который находится в России, отказался от поединка из-за пандемии коронавируса. Российского бойца заменили на Джастина Гэтжи и планировали провести турнир на закрытом острове.