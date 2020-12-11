Хабиб показал жесткую подготовку к бою с Гэтжи. Видео

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео-материал о том, как он готовился к своему последнему бою с американцем Джастином Гэтжи.

?На видео представлена процедура весогонки. По словам россиянина, за последние шесть дней перед боем он сбросил 8,5 кг.

Поединок прошел 24 октября завершился победой россиянина удушающим приемом во втором раунде.

Для Хабиба эта победа стала 29 в ММА при ноле поражений.

— Думаю, вам будет интересно посмотреть этот эпизод. Один из самых тяжелых моментов при подготовке, — написал Хабиб.