Хабиб показал подарок от известного турецкого шеф-повара

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото торта, который ему подарил известный турецкий шеф-повар и блогер Бурак Оздемир.

?"Огромное спасибо, брат Бурак Оздемир. Это был великолепный ужин", — подписал Хабиб в Instagram совместное фото.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов провел 29 поединков в ММА и во всех одержал победы. В UFC он одержал 13 побед в 13 боях. В последнем бою Хабиб победил Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде.