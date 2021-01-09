Хабиб показал подарок от известного турецкого шеф-повара
15:59
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото торта, который ему подарил известный турецкий шеф-повар и блогер Бурак Оздемир.
?"Огромное спасибо, брат Бурак Оздемир. Это был великолепный ужин", — подписал Хабиб в Instagram совместное фото.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов провел 29 поединков в ММА и во всех одержал победы. В UFC он одержал 13 побед в 13 боях. В последнем бою Хабиб победил Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде.
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