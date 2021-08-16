Гусейн Магомаев: «Во всех своих болезнях человек виноват сам. Даже если ребенок»

Основатель бойцовской школы «Пять Сторон Света» Гусейн Магомаев в интервью «СЭ» объяснил, почему считает человека виновником собственных проблем со здоровьем.

— Врачам здоровье не доверяете?

— Нет. Но я советуюсь с врачами, редко, правда. Есть у меня знакомый, мой друг. Кардиолог. Вот к нему я хожу, потому что он очень умный человек, поболтать с ним, посидеть, пообщаться. Мне это приятно. Между делом он меня послушает, посмотрит. Говорит: «Все хорошо, прекрасно все». А я на это не попадаюсь, ни фига не прекрасно. Хотя я ему благодарен. Он очень позитивный человек, Рашид Гаджиевич. Мы сами себе врачи. Первая надежда — на нас самих только. И я знаю — если мы сами не сможем этого сделать, то любой из нас уже в 50 лет может уйти из жизни. Но кто-то всегда должен быть рядом со мной. Если я куда-то еду, то не один. Либо Тагир (тренер в школе. — Прим. «СЭ») со мной, либо кто-то еще. Я один ездил, и вдруг бах — у меня мир перевернулся и улетел. Я ничего не чувствую, прихожу в себя — сижу в машине и уже еду по встречке. Мгновенно остановился, сижу и думаю: «Вот я попался». Вот так случаются аварии, и очень страшные аварии. Это даже не сон у меня был, а скачок. Увел меня в другое измерение на секунду.

А так, дома мы с Ольгой постоянно рядом. Я возле нее, она возле меня. Ночью бывают такие вещи иногда у нас, особенно у Ольги... Но мы сами со всем справляемся. Даже давление за 200 — мы не паникуем. Спокойно работаем, делаем все, что нужно, уже знаем. Вообще, это интересная вещь — работать, бороться за жизнь и одновременно радоваться жизни. Очень интересное состояние. И очень интересные мысли по этому поводу приходят. И очень разные. И уже видно, что раскрываются истины какие-то, и думаешь, как же обидно, что уже одной ногой в могиле, а об этом только сейчас узнаем. О себе узнаем что-то. Понимаешь, что мы — люди — должны были бы жить гораздо дольше. Но сами сокращаем свою жизнь. Не виноваты в этом ни природа, ни обстоятельства, ни люди, ни государство, ничего не виновато. Только мы сами.

— Что вы имеете в виду под «только мы сами»?

— Вы за все свои поступки несете сами ответственность. Никто не виноват в ваших несчастьях — только вы сами. Прямо или косвенно. Не ищите виноватых, не ищите помощи. Только сами. Но наши сердца и дух не готовы к такой войне. Но если мы осознали и приняли это, то дух мгновенно возвращается и все страхи и неуверенность уходят. И становится легко и приятно жить. Все считывается — любая неискренность, фальшь, ложь — и мгновенно бьет нас. Я к этому пришел через боевые искусства, развиваясь, обучаясь. Хотя были детские страхи, что кто-то есть за углом. Но потом понял, что никого там нет — за углом, никому ты не нужен. А если что-то случилось, то виноват ты только сам. И нет такого случая, где бы ты не был виноватым. Даже обстоятельства отступят, если вы осознаете самого себя в реальности. Но для этого нужно выковывать особое бесстрашие. Не мужество, не храбрость, а бесстрашие. Которое как солнце. Есть такое слово «беспристрастность» — вот оно точное.

— Во всех своих болезнях человек виноват тоже сам?

— Да. Если даже это не прямо, то кармически — да.

— А если ребенок маленький болеет?

— Да какая разница? Это еще хуже. Оно все равно бьет, это закон такой. Примите это как вашу слабость какую-то, в прошлом — неважно, — это придаст вам больше сил и знаний. И только потом — врачи и все остальное.

Гусейн Магомаев основал школу «Пять сторон света» в 70-х годах прошлого века (официальная дата основания — 1996-й год). За время работы школа выпустила множество чемпионов мира по ушу-саньда и топ-бойцов ММА: Забита Магомедшарипова, Муслима Салихова, Бозигита Атаева, Магомеда Магомедова и других.