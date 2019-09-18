Хабиб опередил Джона Джонса в рейтинге топового СМИ, пишущего о ММА

Популярный американский портал по смешанным единоборствам MMA Junkie поставил российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова на первое место в рейтинге вне зависимости от весовой категории.

Новая первая десятка бойцов MMA Junkie вне категории и вне промоушенов выглядит так:

1. Хабиб Нурмагомедов (Россия, легкий вес, UFC, 28-0)

2. Джон Джонс (США, полутяжелый вес, UFC, 25-1)

3. Генри Сехудо (США, наилегчайший, легчайший вес, UFC, 15-2)

4. Даниэль Кормье (США, тяжелый вес, UFC, 22-2-0)

5. Деметриус Джонсон (США, наилегчайший вес, One FC, 29-3-1)

6. Райан Бейдер (США, тяжелый вес, Bellator, 27-5)

7. Макс Холлуэй (США, полулегкий вес, UFC, 21-4)

8. Стипе Миочич (США, тяжелый вес, UFC 19-3)

9. Роберт Уиттакер (Австралия, средний вес, UFC, 15-4)

10. Камару Усман (Нигерия, полусредний вес, UFC, 15-1)

В рейтинге UFC вне зависимости от веса Хабиб занимает второе место, на первом — Джон Джонс. В рейтинге ESPN Нурмагомедов и Джонс делят два первых места. (Михаил Потапов)