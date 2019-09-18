Хабиб опередил Джона Джонса в рейтинге топового СМИ, пишущего о ММА
Популярный американский портал по смешанным единоборствам MMA Junkie поставил российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова на первое место в рейтинге вне зависимости от весовой категории.
Новая первая десятка бойцов MMA Junkie вне категории и вне промоушенов выглядит так:
1. Хабиб Нурмагомедов (Россия, легкий вес, UFC, 28-0)
2. Джон Джонс (США, полутяжелый вес, UFC, 25-1)
3. Генри Сехудо (США, наилегчайший, легчайший вес, UFC, 15-2)
4. Даниэль Кормье (США, тяжелый вес, UFC, 22-2-0)
5. Деметриус Джонсон (США, наилегчайший вес, One FC, 29-3-1)
6. Райан Бейдер (США, тяжелый вес, Bellator, 27-5)
7. Макс Холлуэй (США, полулегкий вес, UFC, 21-4)
8. Стипе Миочич (США, тяжелый вес, UFC 19-3)
9. Роберт Уиттакер (Австралия, средний вес, UFC, 15-4)
10. Камару Усман (Нигерия, полусредний вес, UFC, 15-1)
В рейтинге UFC вне зависимости от веса Хабиб занимает второе место, на первом — Джон Джонс. В рейтинге ESPN Нурмагомедов и Джонс делят два первых места. (Михаил Потапов)