Хабиб Нурмагомедов вспомнил, как два года назад стал чемпионом UFC

Российский боец ММА, действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил, как два года назад завоевал чемпионский пояс.

7 апреля 2018 года Нурмагомедов победил Эла Яквинту на турнире UFC 223 и стал чемпионом организации. Россиянин выложил у себя в Instagram видео с нарезкой поединка с Яквинтой.

— Ровно 2 года назад, как же быстро время проходит, история продолжается, — подписал видео Нурмагомедов.

После победы над Яквинтой Нурмагомедов дважды защитил свой чемпионский пояс, сначала победив Конора Макгрегора, а затем Дастина Порье. 18 апреля 2020 года россиянин должен был защищать титул в третий раз в поединке против Тони Фергюсона, но из-за карантина боец не может покинуть Россию, из-за чего его бой был отменен. Вместо него на турнире UFC 249 против Фергюсона выступит Джастин Гэтжи.

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