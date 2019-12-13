Российский боец UFC Ислам Махачев, выстурпающий в легком весе (до 70,3 кг), может провести бой с американцем Кевином Ли в марте следующего года в Лас-Вегасе, сообщил на пресс-конференции в Краснодаре чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

— У Кевина Ли и без меня хватает проблем: он последние 3-4 боя проиграл. Ему надо на Ислама готовиться, ведутся переговоры на март в Вегасе.Чтобы драться за пояс, ему нужно выиграть 3-4 боя как минимум, потому что у него был шанс — он проиграл, потом еще два боя проиграл, — сказал Нурмагомедов. (Екатерина Потапова)