Хабиб Нурмагомедов: «У Фергюсона задача будет не из легких»

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос про предстоящий бой с Тони Фергюсоном и тактике американца, который часть использует локти — это приводит к рассечениям у соперников. Их поединок состоится 18 апреля в Нью-Йорке.

— Невозможно предугадать бой, как он пройдет, в каком русле. Очень сложно, — сказал Хабиб, отвечая на вопросы незрячих футболистов после турнира «Каспий 2020». — Я никогда не заморачивался на действия соперника, на то, что он будет делать. У каждого соперника я выделяю лучшие стороны и стараюсь ему помешать, когда выходу в клетку. Я вам скажу, что за всю мою карьеру вы не видели, чтобы у меня не то что сечка, даже фингал был.

Думаю, что это не проблема. У меня нормальная голова, нормальная кожа, так что меня никогда не рассекали. Не думаю, что у меня будет рассечение. Но даже если будет, не думаю, что судьи могут остановить бой. У него задача будет не из легких. (Илья Андреев)