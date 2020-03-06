7 марта состоится пресс-конференция бойцов UFC Тони Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова. Это будет первая их пресс-конференция перед поединком на турнире UFC 249, который состоится 18 апреля в Бруклине.

Для российских фанатов будет организована прямая трансляция пресс-конференции с переводом на русский язык. Начало в 2.00 7 марта по Москве.