Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть отца бойца Fight Nights Магомеда Юнусилау Сулли, которого избили полицейские.

"Вы наверное уже слышали эту новость, не хочу критиковать, не хочу оскорблять, не хочу задеть кого-то, но как можно человека забить до смерти, и это действующие сотрудники сделали, если человек нарушил, то ведь у нас в стране есть закон для этого, и ни где не написано, что надо забивать до смерти, люди которые представляют закон должны быть примером для остальных. Надеюсь эти ПРЕСТУПНИКИ понесут наказание по всей строгости закона. Мухаммад, тебе брат терпения желаю, Родители это самое дорогое, что у нас есть в этой жизни, пусть Аллах смилостивится над твоим Отцом, и ведёт его в Райские сады", - написал Нурмагомедов в Инстаграме.

Источник: полицейские избили отца чемпиона ММА. Позднее он умрет в больнице. Видео //

Очевидец рассказала, как полицейские избивали отца чемпиона мира по ММА