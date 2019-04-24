Фармацевт Екатерина рассказала о том, что знает о конфликте между Сулли Юнусилау, отцом чемпиона мира по ММА Магомедом Юнисулау, и полицейскими. Ранее сообщалось, что 46-летний мужчина был избит тремя оперативниками, из-за чего скончался в больнице. Во время потасовки Сулли забежал в ближайшую аптеку.

- Они забежали, молча его скрутили и начали избивать. - приводит "МК" слова Екатерины. - Один парень вытащил корочку, я разглядела печать МВД, фамилию оперативника не запомнила. Насколько я поняла, основной этап потасовки был на улице. Мужчина стонал: мол, зачем вы меня бьете, просил вызвать полицию, на что они ответили, что сами из полиции. Еще они кричали, "Что ты там на улице нам показал?" Я подумала, что конфликт произошел на национальной почве. А потом они все вместе вышли.