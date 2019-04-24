Полицейские из Орехова-Зуева Дмитрий Блинов, Павел Попов и Олег Шишканов насмерть избили Сулли Юнусилау, отца двукратного чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау. Как ранее сообщал телеграм-канал Mash, оперуполномоченные пристали к Юнусилау-старшему, издевались над внешностью и пытались задержать.

Сулли забежал в аптеку, просил вызвать полицию, но полицейские зашли за ним – сказали, что сами из полиции и помогут. При попытке задержания его очень сильно избили. Видео с камер наблюдения больницы опубликовал канал Mash.

46-летний мужчина умер в больнице.