Хабиб пообещал перевести деньги на благотворительность в фонд Порье

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после боя с американцем Дастином Порье пообещал внести пожертвование в благотворительный фонд соперника. Россиянин победил Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби удушающим приемом в третьем раунде.

— Почему у меня футболка Порье? Я знаю, что он занимается благотворительностью, — сказал Нурмагомедов на английском в октагоне. — Я продам эту футболку и отдам вырученные деньги на благотворительность в фонд Порье. Мы показали, что такое ММА. Показали, что важнее всего в ММА. Это уважение к командам, к тренерам — ко всем. Успех приходит, когда есть уважение.

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция