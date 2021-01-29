Хабиб Нурмагомедов показал фото с защитником «Ливерпуля» ван Дейком

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с голландским футболистом «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком в тренировочном комплексе в Дубае.

«Было приятно встретиться с тобой. Желаю скорейшего выздоровления, я знаю, что такое травмы, терпения тебе» — подписал Хабиб совместное фото с голландцем в своем Instagram.

25 января российский чемпион UFC в легком весе встретился с игроками московского «Спартака» и поиграл с ними в футбол.

Хабиб пересекся со спартаковцами в Дубае, где те проводят предсезонный сбор.