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Хабиб Нурмагомедов показал фото с защитником «Ливерпуля» ван Дейком

18:35
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с голландским футболистом «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком в тренировочном комплексе в Дубае.

«Было приятно встретиться с тобой. Желаю скорейшего выздоровления, я знаю, что такое травмы, терпения тебе» — подписал Хабиб совместное фото с голландцем в своем Instagram.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

25 января российский чемпион UFC в легком весе встретился с игроками московского «Спартака» и поиграл с ними в футбол.

Хабиб пересекся со спартаковцами в Дубае, где те проводят предсезонный сбор.

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