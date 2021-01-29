Исмаилов признан бойцом года в АСА

Российский боец ММА Магомед Исмаилов стал обладателем премии «ACA Awards» в номинации «боец года». На счету 34-летнего спортсмена в 2020 году победа техническим нокаутом над Александром Емельяненко на ACA 107 (24 июля) и над Иваном Штырковым решением судей на ACA 115 (13 декабря).

Также были объявлены победители в следующих номинациях:

Бой года: Мансур Хатуев — Азам Гафоров, ACA 111

Сабмишен года: Артем Резников, АСА 105

Нокаут года: Магомед Бибулатов, АСА 112.

«Победители определялись в три этапа: сначала прошло голосование болельщиков, потом голосование экспертов и руководства лиги, — пояснил президент ACA Алексей Яценко. — Магомед Исмаилов заслуженно признан бойцом года, в ACA он поднимался не по одной ступеньке, как остальные номинанты, а стремительно взлетел вверх, показывая яркие бои, создавал шоу не только в клетке, но и за ее пределами».

Всего в смешанных единоборствах Исмаилов одержал 17 побед, проиграл два раза и один бой завершил вничью.