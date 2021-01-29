Генеральный секретарь Федерации бокса России рассказал о миссиях турнира с блогерами

Новый генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев рассказал о проведении турнира «Короли ринга» с участием популярных блогеров.

«Бокс — это уникальный вид спорта, он помогает социализировать людей. В данном случае 20 февраля это мероприятие покажет, что бокс умеет еще и воспитывать даже своеобразных людей, блогеров с определенной историей. Это первое.



Второе — мероприятие направлено на популяризацию бокса. Чем больше таких мероприятий будет, тем больше будет людей заниматься боксом. Это две миссии этого мероприятия. Популяризация и демонстрация того, что бокс — это спорт джентльменов, где даже самые заклятые враги, которые все время пытаются выяснить свои отношения на улице, могут выйти на ринг, где в преддверии последнего раунда всегда идет рукопожатие. Соперничество идет только на ринге, за его пределами они — друзья, а не соперники. Федерация бокса России поддерживает такие мероприятия, дальше мы надеемся, что будем проводить что-то подобное», — цитирует РЕН ТВ Щекутьева.

Турнир «Короли ринга» состоится 20 февраля. В главном бою турнира встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба из Малави, в соглавных боях: скандально известный боец Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу Тайсон Дижон, видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.