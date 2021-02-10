Хабиб Нурмагомедов: «Нынешнее поколение людей в Дагестане уже ничего не изменит»

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о развитии родной республики.

«Это поколение уже ничего там не сделает. Здесь уже есть определенный менталитет, уже определенные связи-завязки, и так далее... Это поколение уже... А будущее — да. Только дети, если их правильно воспитать. Я вот сейчас Маге объяснял. Я говорю ему: «Как в школе учился?». Он говорит: «Плохо». Я: «Не говори «плохо». Потому что на тебя смотрит 7-8 лет ребенок, он подумает: «Вот же, Мага Исмаилов учился плохо, я могу учиться тоже плохо»».

Это поколение уже ничего там не сделает, я 100% уверен. Надо растить новых. Помните, как в истории было — когда Моисей скитался 40 лет по пустыне, это ведь было сделано для того, потому что поколение то не было готово. Всевышний сделал так, чтобы оно поменялось, и новое поколение пришло. Поэтому и у нас 40 лет пройдет, новое поколение появится, и порядок там будет.

Нужно воспитывать детей в правильном русле. В первую очередь говорить, что они должны учиться, а не спортом заниматься. Если только спорт, а потом учеба — то будет расти социально опасный человек, без ума, без мозгов. Нужно детям прививать с детства, что учеба на первом месте. Я всегда так рос, отец задания давал. Кто тогда со мной тренировался, сейчас говорят: «Мы думаем, какой из тебя спортсмен? Из тебя учителя нужно было делать». Настолько у меня фокус на учебу был", — сказал боец на медиа-дне лиги EFC в Москве.