Хабиб Нурмагомедов: «Меня зовут Хабиб, а не коронавирус»

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подчеркнул, что не против провести бой с Тони Фергюсоном, но не знает, где сможет пройти поединок на фоне пандемии коронавируса.

— Каждый день я тренируюсь и жду, когда объявят место боя. Все границы закрыты. Все сидят дома на карантине, всем говорят оставаться дома, — сказал Хабиб в прямом эфире в Instagram. — США сейчас — лидер по смертям. Меня зовут Хабиб, а не коронавирус. Дана — это Дана. Тони — это Тони. Я Хабиб. Меня бесит, когда говорят, что я ухожу.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 000 207 человек. Умерших — 51 356, выздоровевших — 210 199. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.