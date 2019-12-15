Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов рассказал на встрече с московскими подростками о том, что происходило после его победы над ирландцем Конором Макгрегором.

Поединок состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. После боя Нурмагомедов перелез через октагон и атаковал тренера Макгрегора по бразильскому джиу-джитсу — Диллона Дэниса.

— Я долгое время держал себя в руках, — отметил Хабиб. — Там, где я вырос, так не делают. Не знаю, может, в других местах это принято — лететь в Америку и говорить (оскорбления). Тяжело... как бы это правильно сказать... По их понятиям жить. Мои понятия такого не позволяют. Ладно, если так делает человек, который спортом не занимается. Но ты же спортсмен, тоже профессионал, а начинаешь оскорблять... Если посторонний человек с улицы ко мне подойдет и что-то такое скажет, я могу на это и внимания даже не обратить. Я должен держать себя в руках, ведь, как профессионал, могу его убить. Он же не знает, как падать, как принимать удары, а я этим всю жизнь занимаюсь.

Также у Нурмагомедова спросили, как на его действия отреагировал отец — Абдулманап Нурмагомедов.

— Он не одобрил мой поступок, — сказал Хабиб. — Наверное, если бы отец был там, я бы повел себя по-другому. Но его там не было, потому что у него нет визы. Сам поступок отец воспринял плохо. Думаю, сказалась разница в возрасте. Сейчас ему 57 лет. Он мыслит по-другому. Он сказал мне, что я сделал свое дело, а дальше должен был уйти, и все. Может быть, в его возрасте буду мыслить так же.

Хабиб победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде.

— Когда он начал стучать — это называется паническая атака. Не только моя атака, но и паническая, — отметил российский боец. (Илья Андреев)