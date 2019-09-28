Хабиб Нурмагомедов: «Есть большая вероятность, что мой следующий бой пройдет в России»
22:01
Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что его следующий поединок с большой вероятностью состоится в России.
— Есть большая вероятность, что мой следующий бой пройдёт в России, — написал Хабиб в Instagram. Он опубликовал совместное фото с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. РФПИ является соучредителем UFC Russia
Напомним, в предыдущем поединке Нурмагомедов защитил свой титул в поединке с Дастином Порье, одержав досрочную победу удушающим приемом.
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