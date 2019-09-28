Хабиб Нурмагомедов: «Есть большая вероятность, что мой следующий бой пройдет в России»

Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что его следующий поединок с большой вероятностью состоится в России.

— Есть большая вероятность, что мой следующий бой пройдёт в России, — написал Хабиб в Instagram. Он опубликовал совместное фото с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. РФПИ является соучредителем UFC Russia

Напомним, в предыдущем поединке Нурмагомедов защитил свой титул в поединке с Дастином Порье, одержав досрочную победу удушающим приемом.